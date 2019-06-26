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22:10   26 Июня 2019
Весь мир

Глава США надеется на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Глава США надеется на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил в среду, 26 июня, журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Японию.

«У нас будет очень хороший разговор с ним», — заявил Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп отдельно встретятся на полях саммита в Японии. Планируется, что их беседа состоится 28 июня во второй половине дня.

По словам Ушакова, разговор может продлиться около часа. Помощник главы РФ добавил, что переговоры пройдут на площадке, предназначенной для встреч государственных лидеров, которую подобрала американская сторона.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #g20 #трамп

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