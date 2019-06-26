Трамп назвал иранских лидеров «эгоистичными и глупыми»
Американский президент Дональд Трамп назвал иранских руководителей «эгоистичными и глупыми», если те откажутся от новой сделки с США. Глава Белого дома в беседе с представителями СМИ отметил, что иранская экономика в настоящее время находится в катастрофическом состоянии.
«Они могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями», — считает Трамп.
Также Трамп подчеркнул, что руководство Ирана вряд ли беспокоится о собственном народе. Если же власти страны интересуются благосостоянием простых граждан, отметил американский лидер, то им стоит пойти на сделку с Соединенными Штатами.
«А если нет — то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые», — добавил политик.