Трамп назвал иранских лидеров «эгоистичными и глупыми»

Американский президент Дональд Трамп назвал иранских руководителей «эгоистичными и глупыми», если те откажутся от новой сделки с США. Глава Белого дома в беседе с представителями СМИ отметил, что иранская экономика в настоящее время находится в катастрофическом состоянии.

«Они могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями», — считает Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что руководство Ирана вряд ли беспокоится о собственном народе. Если же власти страны интересуются благосостоянием простых граждан, отметил американский лидер, то им стоит пойти на сделку с Соединенными Штатами.