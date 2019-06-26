Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбриона правами

Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбриона правами

 Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»

Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

 Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго
Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбриона правами

Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбриона правами

 Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»

Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

Делегации пяти стран покинули ПАСЕ из-за России

 Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго

Барменша плюнула в сына Трампа в Чикаго
22:02   26 Июня 2019
Весь мир

Трамп назвал иранских лидеров «эгоистичными и глупыми»

Трамп назвал иранских лидеров «эгоистичными и глупыми»

Американский президент Дональд Трамп назвал иранских руководителей «эгоистичными и глупыми», если те откажутся от новой сделки с США. Глава Белого дома в беседе с представителями СМИ отметил, что иранская экономика в настоящее время находится в катастрофическом состоянии.

«Они могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями», — считает Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что руководство Ирана вряд ли беспокоится о собственном народе. Если же власти страны интересуются благосостоянием простых граждан, отметил американский лидер, то им стоит пойти на сделку с Соединенными Штатами.

«А если нет — то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые», — добавил политик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...