Милонов поддержал инициативу РПЦ о наделении эмбриона правами

Правильной и нуждаемой во внимании инициативу Русской православной церкви о праве эмбрионов на жизнь считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это естественная и правильная инициатива, поскольку на сегодняшний день, если мы синхронизируем позиции науки с законом, то именно так все должно быть сформулировано. Я уверен, что эта инициатива должна обсуждаться», — сказал «Политике Сегодня» Милонов.

Кроме права на жизнь с момента зачатия, дарованным законом Божьим, РПЦ предлагает наделить эмбрионы правом на человеческую идентичность и на развитие.

«Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми. Из подобных определений проистекает отрицание человеческого достоинства эмбриона. Ошибочность подобного подхода заключается в смешении онтологического статуса с функциональным. Такая подмена с неизбежностью приводит к отказу признать, в том числе, личностное бытие человека, находящегося в бессознательном или коматозном состоянии, к примеру, после травмы головного мозга, приведшей к нарушению функций сознания», - значится в проекте документа, подготовленного в РПЦ.

Милонов с позицией церкви не спорит, но ожидает критику со стороны гуманистов.

«Обсуждать такие вопросы с медиками — в помощь. Позиция науки однозначно должна совпадать с позицией РПЦ», — говорит депутат.

По мнению Милонова, нынешнее отношение к эмбрионам противоречит Конституции.

Сам Милонов уравнять в правах эмбрионов и людей пытался еще в 2012-ом году. Его инициативу критично встретили представители науки и в ЗакСе Петербурга, предложив не останавливаться и судить за онанизм как за геноцид. Впрочем, депутат Вячеслав Нотяг, пытавшийся внести поправку о запрете мастурбации, сам оказался не безгрешен.Позже его осудили за вымогательство взятки у предпринимателя.