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21:19   26 Июня 2019
Весь мир

НАТО не собирается размещать ядерные ракеты в Европе

НАТО не собирается размещать ядерные ракеты в Европе

Генеральные секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что Североатлантический альянс согласовал сбалансированные меры реагирования на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), решив не размещать новые ядерные ракеты на территории Европы.

По словам генсека, министры обороны стран-членов НАТО обсудили подготовку мер, которые необходимо будет принять, когда Договор РСМД прекратит действовать. В Европе, отметил Столтенберг, в настоящее время нет новых американских ракет, но есть ракеты российские, уже испытанные и развернутые Москвой.

«Мы не будем имитировать то, что делает Россия, — мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны продолжать поддерживать надежные средства сдерживания и обороны», - подчеркнул он.

Также Столтенберг отметил, что предлагаемые меры включают в себя проведение новых военных учений, активизацию разведки и развитие систем противоракетной обороны и обычных вооружений.

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Автор: Александр Люблинский
#европа #нато #столтенберг #меры #ядерныеракеты

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