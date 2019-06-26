Штабу Навального в Петербурге грозит крупный штраф за клевету в новом «расследовании»

Накануне, 25 июня, на канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» в YouTube вышел ролик «Беглов. Анатомия рисования подписей» в сюжете Ольга Гусева, которая является менеджером проектов штаба Навального, обвиняет сотрудников Администрации Выборгского района в фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В честности, на шестой минуте ролика Гусева обвиняет замдиректора по АХЧ Гимназии №61 Елену Орлову в том, что она якобы пыталась «заблокировать выход из администрации, а затем пыталась украсть камеру».

При этом сторонников навального мало заботит тот факт, что на кадрах присутствует абсолютно другая женщина.

После выхода ролика, 62-летней Орловой на почту, которая указана на сайте гимназии, начали приходить электронные письма с обвинениями в фальсификации подписей.

Эти действия членов штаба Навального, и в частности Ольги Гусевой порочат честь и достоинство, а также наносят неоценимый вред репутации заместителя директора учебного заведения, потому она готова написать заявление в правоохранительные органы, для проверки по статье «клевета» (ст.128.1 УК РФ). Стоит отметить, что совершение такого преступления в РФ наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или обязательными исправительными работами на срок до двухсот сорока часов.

Согласно данным закрытых источников, сама Гусева панически боится каких-либо следственных действий и внимания к своей персоне со стороны правоохранителей.

Петербургский штаб блогера Навального 25 июня, в среду, представил широкой публике расширенную версию «расследования» о якобы сборе подписей в администрации Выборгского района. В нем появилась новая ведущая - Ольга Гусева, которая подает себя на манер юриста ФБК Любови Соболь. Однако подписей, которые фигуранты ролика якобы вписывают в бумаги, так на кадрах и не появилось. Доказательством тому служат слова людей, которые говорят, что не оставляли подписи в поддержку какого-либо кандидата.

Провокационный ролик, опубликованный штабом Навального, с якобы фальсификацией подписей попросил правоохранителей проверить сам временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга. Беглов подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на видео.