Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности

Президент РФ Владимир Путин дал членам Кабинета министров поручение до конца 2019 года в целях реализации национальных проектов утвердить стратегию развития электронной промышленности, а также план ее реализации.

Текст поручения опубликован на сайте президента России. Там же отмечается, что поручение было дано по итогам проведенной ранее проверки, того как исполняются законы и решения главы государства в области развития электронной компонентной базы и электронной промышленности.

«Правительству Российской Федерации в целях реализации национальных проектов утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по ее реализации», - говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.