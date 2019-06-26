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20:48   26 Июня 2019
Россия

Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности

Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности

Президент РФ Владимир Путин дал членам Кабинета министров поручение до конца 2019 года в целях реализации национальных проектов утвердить стратегию развития электронной промышленности, а также план ее реализации.

Текст поручения опубликован на сайте президента России. Там же отмечается, что поручение было дано по итогам проведенной ранее проверки, того как исполняются законы и решения главы государства в области развития электронной компонентной базы и электронной промышленности.

«Правительству Российской Федерации в целях реализации национальных проектов утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по ее реализации», - говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #правительство #поручение #кабмин #развитиеэлекторннойпромышленности

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