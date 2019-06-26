Леся Рябцева назвала ахинеей совет владимирской чиновницы раньше рожать

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной на круглом столе, посвященном практическим вопросам поддержки материнства, детства и повышения рождаемости, посоветовала матерям настраивать детей рожать как можно раньше и только потом задумываться об образовании.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — цитирует чиновницу издание «Зебра-ТВ».

Эти слова напомнили главе «Фонда защиты детей и мам» Леся Рябцева эйджизм.

«Чиновница считает, что если женщина рожает позже определенного возраста — ведет себя неправильно. Это же неадекватно. Если женщина уверена, что ей важнее родить, чем получить образование, то хорошо. Но если наоборот, то это ее полное право», — заметила Рябцева в беседе с «Политикой Сегодня».

В России девушкам необходимо думать об обратном, считает Рябцева. Это позволит сделать женщину независимыми от мужчины. Странно, что Арсенина ни слова не сказала о мальчиках: когда им стоит заводить семью.

«У нас общество устроено по-другому: мужчины могут не помогать жене с домом и ребенком, а заниматься карьерой и учебой. Я считаю это [совет чиновницы] полной ахинеей», — думает Рябцева.

Арсениной необходимо заниматься работой и обсуждать свои комментарии с профильными департаментами, добавила глава «Фонда защиты детей и мам».

«Не совсем понимаю Арсенину, если сейчас в университет поступают в 17-18 лет. Она считает, что в этом возрасте надо рожать? Это как-то рановато», — возразила Рябцева.

Журналист отметила, что сначала девушке нужно получить образование, чтобы подойти к рождению ребенка с умом или хотя бы узнать, что такое предохранение и ответственный секс. Рябцева, которая в 2018 году стала мамой, хочет, чтобы дочь понимала, что она делает, а не забеременела, потому что так сказала чиновница из Владимирской области.

Владимирские чиновники, отвечающие за здравоохранению, не впервые дают сомнительные советы. В январе 2019 года вице-губернатор Марина Чекунова предлагала врачам разрушенной больницы повесить занавески, помыть полы и купить бахилы. Как поясняла сама Чекунова, она «не золотая рыбка», чтобы все делать самой.

Свердловская чиновница Ольга Глацких ранее уверяла молодежь, что государство не просило их рожать. Эти слова ей стоили кресла в администрации области.