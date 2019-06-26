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Матвиенко заявила, что в подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ это победа здравого смысла

Матвиенко заявила, что в подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ это победа здравого смысла

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20:20   26 Июня 2019
Весь мир

Матвиенко заявила, что в подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ это победа здравого смысла

Матвиенко заявила, что в подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ это победа здравого смысла

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы в полном объеме восстановить полномочия российской делегации, назвав его здравой позицией.

«Оцениваю итоги голосования по резолюции, по докладу в Страсбурге, безусловно, позитивно. Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала. Права нашей делегации восстановлены», - заявила Матвиенко, отметив, что, по ее мнению, это был важный шаг к обеспечению равноправия всех членов ПАСЕ.

Матвиенко заявила, что в подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ это победа здравого смысла

По словам председателя верхней палаты российского парламента, последние три дня были непростыми – демарши, оспаривание, внесение более 200 поправок к резолюции, но для российской стороны подобное поведение русофобски настроенных участников ПАСЕ не стало неожиданностью.

«Для нас это поведение русофобской части ПАСЕ было предсказуемо. И было, на мой взгляд, даже абсолютно неприличное, неприемлемое поведение украинских делегатов. Они просто пытались сорвать заседание», - отметила она.

При этом Валентина Матвиенко отдала должное председателям ПАСЕ, их выдержке, конструктивной роли и взвешенной, беспристрастной позиции.

По словам спикера Совфеда, решение, принятое ассоциацией в среду имеет фундаментальное значение, так как стала очевидной поддержка твердой, последовательной позиции России о недопустимости дискриминации делегаций со стороны Комитета Министров Совета Европы и теперь – ПАСЕ.

«Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла», - подчеркнула Матвиенко.

Матвиенко заявила, что в подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ это победа здравого смысла 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #пасе #резолюция #возвращение

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