Несмотря на режим прекращения боевых действий, террористические группировки, которые присягнули на верность «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), все еще идут в атаки на севере провинции Хама. Очередное наступление боевиков смогли остановить отряды «Силы Тигра» под руководством генерала Сухейля Аль-Хасана, сообщает ФАН.

По данным агентства, в настоящее время на севере провинции Хама сохраняется высокий уровень террористической опасности из-за постоянных провокаций со стороны террористов. Члены незаконных вооруженных бандгрупп из сирийского крыла «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), пытаются прорвать оборону сирийских военных.

Джихадисты напали на опорный пункт САА неподалеку от населенного пункта Маан. Боевики выдвинулись из окрестностей Хан-Шейхуна на 11 военных пикапах, которые были оснащены пулеметами. Согласно предварительной информации, в налете приняли участие несколько отрядов общей численностью до 80 хорошо вооруженных человек.

Им противостояли спецотряды «Силы Тигра» под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хасана, которые превосходили по числу группы радикалов. Бои длились несколько часов, после чего террористы были вынуждены покинуть место сражения, бросив тела раненых и погибших. В итоге солдатам САА удалось ликвидировать минимум 35 исламистов и восемь их пикапов.

Террористическое объединение «Хайят Тахрир аш-Шам» постоянно нарушает режим прекращения огня, постоянно нападая на бойцов армии САР. Чаще это происходит на севере Хамы, в горной местности Латакии и на западе Алеппо, а также по мирным кварталам этих провинций. Такая агрессия вынуждает правительственные силы предпринимать ответные меры, чтобы предотвратить гибель мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.