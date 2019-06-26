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19:46   26 Июня 2019
Весь мир

Украинская делегация покинула ПАСЕ

Украинская делегация покинула ПАСЕ

После принятия Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции, полностью восстанавливающей полномочия делегации России, украинская делегация объявила о том, что покидает ПАСЕ.

Сразу после того, как были оглашены результаты голосования по проекту резолюции, подготовленной мониторинговым комитетом ассамблеи, один из представителей делегации Украины заявил:

«Мы покидаем ПАСЕ».

Украинская делегация покинула ПАСЕ

По словам главы украинской делегации Владимира Арьева, вопрос о том, останется ли Украина в ПАСЕ будет решаться уже новым составом Верховной Рады.

«Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации», - написал украинский политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним: внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #пасе #делегация #арьев

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