ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила все санкционные поправки в проект резолюции по восстановлению прав российской делегации.
Об этом журналистам в среду сообщил представитель Нидерландов, глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс.
«Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений», - подчеркнул он.
Как отмечается, в ходе заседания летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, резолюция, в которой подтверждается восстановление полномочий российской делегации в полном объеме, подготовленная мониторинговым комитетом, принята 116 голосами депутатов, против 62 – проголосовавших против. Еще 15 парламентариев воздержались.