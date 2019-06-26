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 ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации
19:20   26 Июня 2019
Весь мир

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила все санкционные поправки в проект резолюции по восстановлению прав российской делегации.

Об этом журналистам в среду сообщил представитель Нидерландов, глава группы  Объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс.

«Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений», - подчеркнул он.

Как отмечается, в ходе заседания летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, резолюция, в которой подтверждается восстановление полномочий российской делегации в полном объеме, подготовленная мониторинговым комитетом, принята 116 голосами депутатов, против 62 – проголосовавших против. Еще 15 парламентариев воздержались.

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Автор: Александр Люблинский
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