ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила все санкционные поправки в проект резолюции по восстановлению прав российской делегации.

Об этом журналистам в среду сообщил представитель Нидерландов, глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс.

«Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений», - подчеркнул он.

Как отмечается, в ходе заседания летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, резолюция, в которой подтверждается восстановление полномочий российской делегации в полном объеме, подготовленная мониторинговым комитетом, принята 116 голосами депутатов, против 62 – проголосовавших против. Еще 15 парламентариев воздержались.