Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Каждый второй в России не умеет отличать фейковые новости от реальных. Критичность мышления у молодежи снижена. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает 26 июня ТАСС.

По его словам, проблема фейкньюс с каждым днем все больше и больше обостряется.

«Каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что если 42% респондентов признают, что не умеют отличить реальную новость от недостоверной, значит масштаб проблемы весьма велик.

Согласно данным опросов, значительная часть аудитории считает, что фейк практически не отличается от реальной новости. Порой он может выглядеть даже более достоверным, чем настоящая новость.

«Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь», — уверен Федоров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в мире пока не научились бороться с фейкньюс.