Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

 ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации
Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

 ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации
19:20   26 Июня 2019
Россия

Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Каждый второй в России не умеет отличать фейковые новости от реальных. Критичность мышления у молодежи снижена. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает 26 июня ТАСС. 

По его словам, проблема фейкньюс с каждым днем все больше и больше обостряется.

«Каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что если 42% респондентов признают, что не умеют отличить реальную новость от недостоверной, значит масштаб проблемы весьма велик. 

Согласно данным опросов, значительная часть аудитории считает, что фейк практически не отличается от реальной новости. Порой он может выглядеть даже более достоверным, чем настоящая новость. 

«Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь», — уверен Федоров. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в мире пока не научились бороться с фейкньюс. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #фейкньюс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...