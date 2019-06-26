Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Германия продолжает избегать увеличения трат на оборону, однако в то же время платит России миллиарды долларов за энергоресуры, несмотря на то, что Москва является потенциальным противником НАТО.

Заявление президента США в среду приводит телеканал Fox Business.

«Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. Итак, они платят России миллиарды долларов, и при этом мы должны защищать Германию, Германия уклоняется от выплат», - возмутился Трамп, подчеркнув при этом, что он называет Россию не «противником», а «потенциальным противником».

Ранее глава Белого дома неоднократно выступал с критикой в адрес партнеров по Североатлантическому альянсу за то, что львиную долю бюджета НАТО составляют расходы Соединенных Штатов Америки, в то время, как другие члены военного блока не исполняют взятых на себя обязательств увеличить расходы на оборону до двух процентов от своего ВВП.