Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

 ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации
Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Россияне не умеют отличать достоверные новости от фейков

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Стали известны лауреаты Х премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

Трамп обвинил Германию в уклонении от увеличения расходов на оборону

 ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации

ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации
19:00   26 Июня 2019
Весь мир

Пресс-служба Мэй подтвердила встречу британского премьера с президентом РФ на G20

Пресс-служба Мэй подтвердила встречу британского премьера с президентом РФ на G20

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита «Большой 20» в японском городе Осака.

Об этом в среду 26 июня, ссылаясь на пресс-секретаря главы британского правительства сообщает агентство Reuters.

При этом отмечается, что в ходе встречи Мэй планирует заявить Путину, что, если Москва изменит свою позицию, и, в частности, откажется от действий, подрывающих систему коллективной безопасности и международные договоренности, Лондон будет готов к нормализации российско-британских отношений.

Пресс-служба Мэй подтвердила встречу британского премьера с президентом РФ на G20

При этом в канцелярии Мэй подчеркнули, что предстоящая встреча двух лидеров не означает улучшения отношений между нашими странами, указывая лишь на готовность Лондона к этому шагу при определенных условиях путем донесения до российских властей позиции Соединенного Королевства.

Россия со своей стороны неоднократно и последовательно отвергала обвинения западных стран в том, что своими действиями подрывала международные договоренности и ставила под угрозу систему коллективной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #путин #лондон #g20 #мэй #осака

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...