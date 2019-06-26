Пресс-служба Мэй подтвердила встречу британского премьера с президентом РФ на G20

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита «Большой 20» в японском городе Осака.

Об этом в среду 26 июня, ссылаясь на пресс-секретаря главы британского правительства сообщает агентство Reuters.

При этом отмечается, что в ходе встречи Мэй планирует заявить Путину, что, если Москва изменит свою позицию, и, в частности, откажется от действий, подрывающих систему коллективной безопасности и международные договоренности, Лондон будет готов к нормализации российско-британских отношений.

При этом в канцелярии Мэй подчеркнули, что предстоящая встреча двух лидеров не означает улучшения отношений между нашими странами, указывая лишь на готовность Лондона к этому шагу при определенных условиях путем донесения до российских властей позиции Соединенного Королевства.

Россия со своей стороны неоднократно и последовательно отвергала обвинения западных стран в том, что своими действиями подрывала международные договоренности и ставила под угрозу систему коллективной безопасности.