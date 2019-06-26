Стали известны лауреаты Премии «Права Потребителей и качество обслуживания»

Юбилейная Х церемония награждения лауреатов премии «Права Потребителей и качество обслуживания» прошла 21 июня в Тбилиси на площадке Radisson Collection Tsinandali. Наибольшее количество наград получили компании-ритейлеры.

Так, победителями в номинации «Розничные услуги» стали: сеть АЗС Газпромнефть, АО «КИВИ», Yota, Почта России и многие другие известные организации.

По мнению заместителя генерального директора Почты России Михаила Волкова, признание такого уровня для компании — это свидетельство эффективно проделанной работы.

«Почта России постоянно работает над качеством предоставляемых услуг, совершенствуя и модернизируя внутренние процессы. Приятно, что наши клиенты замечают эти изменения», — отметил он.

Сфера интернет-шоппинга заслужила отдельное внимание в рамках премии. Компаниями-лауреатами, полностью отвечающими запросам и ожиданиям потребителей, стали LUNDENILONA, ООО «ТОЙ.РУ», MIXIT, а также ASUS shop.

Директор по сервисному обслуживанию ASUS в России Сергей Кулрявцев заявил, что в ASUS всегда стремятся предоставить клиенту максимальный уровень сервиса.

«В этом году ASUS исполняется 30 лет и это говорит о том, что на протяжении долгих лет нам удается удивлять пользователей инновациями, надежностью и обеспечивать наивысшее качество обслуживания», — заявил он.

Лауреатами премии в номинации «Выбор потребителей» стали ООО «МАПЕД РУС», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», Группа Ренессанс страхование, а также сеть АЗС «Газпромнефть».

Секретом успеха АЗС «Газпромнефть» поделился руководитель по операционной деятельности сети в России и странах СНГ Сергей Цыкунов. По его словам, компания использует технологии, помогающие сделать заправку авто выгоднее и удобнее.

В специальной номинации «За доверие в сегменте ипотечного страхования» стала компания ООО «Абсолют Страхование». Лауреатом в следующей номинации — «За профессиональный вклад в формирование рынка недвижимости России» — стала группа компаний STONE HEDGE.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии.

В 2019 году на церемонии не обошли стороной СМИ. Так, премией были отмечены АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», АО «Аргументы и факты», ООО «ИДР», АО «ИД «Комсомольская правда», бортовой журнал «Аэрофлот».

Напомним, премию «Права потребителей и качество обслуживания» инициировал фонд «Социальные проекты». Она проводится при поддержке Ассоциации Компаний Интернет-торговли, Ассоциации компаний розничной торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, БизнесДром, РОМИР и других.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.