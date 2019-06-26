Золотов предупредил военных в Крыму о риске провокаций

Директор Росгвардии Виктор Золотов предупредил военнослужащих дислоцированной бригады в Крыму о возможных провокациях. Об этом 26 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии.

«Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений», — прокомментировали в ведомстве.

В ведомстве заявили, что в бригаду, охраняющую Крымский мост, входит специальный морской отряд, войска национальной гвардии, а также специальные и оперативные подразделения.

Ранее также сообщалось, что новый десантно-штурмовой полк будет создан в Крыму.