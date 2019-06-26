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18:16   26 Июня 2019
Россия

Золотов предупредил военных в Крыму о риске провокаций

Золотов предупредил военных в Крыму о риске провокаций

Директор Росгвардии Виктор Золотов предупредил военнослужащих дислоцированной бригады в Крыму о возможных провокациях. Об этом 26 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии. 

«Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений», — прокомментировали в ведомстве. 

В ведомстве заявили, что в бригаду, охраняющую Крымский мост, входит специальный морской отряд, войска национальной гвардии, а также специальные и оперативные подразделения. 

Ранее также сообщалось, что новый десантно-штурмовой полк будет создан в Крыму.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #весь мир

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