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18:27   26 Июня 2019
Россия

Путин назначил новых послов России в Брунее и Зимбабве

Путин назначил новых послов России в Брунее и Зимбабве

Новым послом России в Брунее стал Владимир Гончаренко, а в Зимбабве – Николай Красильников.

Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

Как отмечают в среду российские СМИ, Владимир Гончаренко сменил на посту российского посла в Брунее Владлена Семиволоса, а до Николая Красильникова должность посла РФ в Зимбабве и Малави занимал Сергей Бахарев. Оба дипломата – Семиволос и Бахарев – были отстранены от должностей соответствующими указами.

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Автор: Александр Люблинский
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