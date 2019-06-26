Путин назначил новых послов России в Брунее и Зимбабве

Новым послом России в Брунее стал Владимир Гончаренко, а в Зимбабве – Николай Красильников.

Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

Как отмечают в среду российские СМИ, Владимир Гончаренко сменил на посту российского посла в Брунее Владлена Семиволоса, а до Николая Красильникова должность посла РФ в Зимбабве и Малави занимал Сергей Бахарев. Оба дипломата – Семиволос и Бахарев – были отстранены от должностей соответствующими указами.