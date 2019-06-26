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18:18   26 Июня 2019
Россия

Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящий саммит G20

Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящий саммит G20

Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в среду, 26 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту G20, а также двусторонних контактов на полях этого форума», — отметил представитель Кремля.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что у Путина в Осаке запланировано около 10 отдельных встреч с главами крупнейших стран мира. В частности, лидер встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Терезой Мэй, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с лидерами Бразилии, КНР, Индии и ЮАР в рамках форматов РИК и БРИКС.

На полях саммита G20 Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры двух лидеров, как ожидается, продлятся около часа.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #g20 #совбез рф

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