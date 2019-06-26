С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана. Об успешных испытаниях С-500 сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, передает 26 июня «Царьград».

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что главное отличие С-500 от С-400 — возможность сбивать цели в ближнем космосе. Эксперт подчеркнул, что имеет в виду вражеские боевые спутники.

Он напомнил, что Америка много раз заявляла о планах разместить оружие в космосе. С-500 сможет «мягко» нейтрализовать такую систему.

«У неё будет увеличенная высота поражения, увеличенная дальность обнаружения и увеличенная дальность поражения различных целей, как аэродинамических, так и крылатых ракет, и даже гиперзвуковых ракет», — рассказал Литовкин.

Он также добавил, что С-500 и С-400 — это оружие обороны. Другие страны могут не бояться, но только в случае, если не задумали агрессивных действий.

«Не летайте там, где стоит С-400, и бояться ничего не надо», — отметил эксперт.

Эксперт добавил, что после появления С-500 «эра С-400 не закончится». Литовкин добавил, что на разных территориях должны быть установлены разные противовоздушные системы.