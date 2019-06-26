Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

 С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии

Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч
Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

 С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии

Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч
18:03   26 Июня 2019
Россия

С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

С-500 сможет сбивать вражеские боевые спутники

Система ПВО С-500 поступит на вооружение раньше плана. Об успешных испытаниях С-500 сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, передает 26 июня «Царьград»

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что главное отличие С-500 от С-400 — возможность сбивать цели в ближнем космосе. Эксперт подчеркнул, что имеет в виду вражеские боевые спутники.

Он напомнил, что Америка много раз заявляла о планах разместить оружие в космосе. С-500 сможет «мягко» нейтрализовать такую систему. 

«У неё будет увеличенная высота поражения, увеличенная дальность обнаружения и увеличенная дальность поражения различных целей, как аэродинамических, так и крылатых ракет, и даже гиперзвуковых ракет», — рассказал Литовкин. 

Он также добавил, что С-500 и С-400 — это оружие обороны. Другие страны могут не бояться, но только в случае, если не задумали агрессивных действий. 

«Не летайте там, где стоит С-400, и бояться ничего не надо», — отметил эксперт.

Эксперт добавил, что после появления С-500 «эра С-400 не закончится». Литовкин добавил, что на разных территориях должны быть установлены разные противовоздушные системы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #с-500

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...