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17:47   26 Июня 2019
Россия

Петербургский парламент ушел на каникулы до сентября

Петербургский парламент ушел на каникулы до сентября

Законодательное собрание Санкт-Петербурга уходит на каникулы и вернется к работе в сентябре. Соответствующее поставление приняли депутаты городского парламента. Об этом 26 июня сообщает ТАСС. 

По словам председателя парламента Вячеслава Макарова, сегодня завершается работа Заксобрания — это 289 дней от времени первого заседания до сегодняшнего. 

«Наш парламент сделал все для того, чтобы удовлетворить пожелания, просьбы, настроения людей», — подытожил он. 

Согласно постановлению, принятому депутатами, заседания не будут проводиться с период со 2 июля до 12 сентября. 

Петербургский парламент ушел на каникулы до сентября

По словам Макарова, за год парламент принял более 160 законов и получил 13 тысяч обращений от людей.

«Нам удалось в законодательном собрании Санкт-Петербурга принятием нормативно-правовых актов снивелировать последствия пенсионной реформы, подготовить и быстро принять социальные законы, которые касаются миллионов петербуржцев». — заявил он. 

Он подчеркнул, что речь идет о законах, касающихся проезда на электричках для ветеранов, людей предпенсионного возраста, матерей-героинь, а также закон, касающийся жителей блокадного Ленинграда и закон, который касается социально незащищенных категорий населения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #заксобрание #общество #макаров

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