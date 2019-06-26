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Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

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Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

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18:09   26 Июня 2019
Россия

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

Система массовой  информации превратилась в поле очень серьезного противостояния – информационное давление, направленное на дискредитацию деятельности Вооруженных сил России усилилось многократно.

Об этом в среду, выступая на круглом столе по вопросам информационного противостояния в рамках форума «Армия-2019», заявил глава Департамента информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления

«Исторически так сложилось, что российская армия является становым хребтом общества. Безусловно, не всех устраивает, что российское общество уверено в боеготовности и боеспособности армии», - сказал он.

При этом Конашенков отметил, что в последние годы заметно усилилось информационное давление, направленное на дискредитации работы по укреплению российской армии. По его словам, систему массовой информации и коммуникаций превратили в сферу серьезного противостояния, а сама информация в умелых руках и при наличии ресурсов стала мощным и разрушительным оружием.

«Против нашей страны и в частности против Вооруженных сил скоординированно и одновременно по нескольким направлениям реализуется комплекс мероприятий: информационно-пропагандистских, информационно-психологического воздействия, информационного противоборства», - заключил представитель Минобороны России.

Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления 

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Автор: Александр Люблинский
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