Армию России пытаются дискредитировать путем информационного давления 

Система массовой информации превратилась в поле очень серьезного противостояния – информационное давление, направленное на дискредитацию деятельности Вооруженных сил России усилилось многократно.

Об этом в среду, выступая на круглом столе по вопросам информационного противостояния в рамках форума «Армия-2019», заявил глава Департамента информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Исторически так сложилось, что российская армия является становым хребтом общества. Безусловно, не всех устраивает, что российское общество уверено в боеготовности и боеспособности армии», - сказал он.

При этом Конашенков отметил, что в последние годы заметно усилилось информационное давление, направленное на дискредитации работы по укреплению российской армии. По его словам, систему массовой информации и коммуникаций превратили в сферу серьезного противостояния, а сама информация в умелых руках и при наличии ресурсов стала мощным и разрушительным оружием.