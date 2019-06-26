Бренд нижнего белья от Ким Кардашьян «Kimono» разозлил жителей Японии

Новая линейка корректирующего белья от американской модели Ким Кардашьян разозлила жителей Японии. Брендом под названием Kimono недовольны некоторые пользователей соцсетей. Звезда завела для него Instagram, который тут же наполнился возмущенными комментариями.

Юзеры даже запустили хештег #KimOhNo для борьбы с коллекцией Кардашьян. Так, пользователь под ником rajkumarister возмущена использованием слова kimono в названии линейки.

«Кимоно — это наша культура и традиция, НЕ нижнее белье! Грустно и неприятно», — заявила девушка.

Она выкладывает фото в традиционной японской одежде. В беседе с телеканалом «360» девушка заявила, что считает поступок намеренной попыткой взбудоражить соцсети. Она подчеркнула, что дискредитация культурных ценностей недопустима.

«Мы боимся, что теперь, если вы перейдете по хештегу #kimono, высветятся рисунки нижнего белья вместо красивых кимоно», — заявила юзер.

По ее словам, пользователи запустили хештег #KimOhNo в качестве протеста. В Instagram уже появилось более 700 фото с ним. Не использовать японскую культуру в качестве названия для трусов и шорт звезду попросил и пользователь cats_noodles. А sponge_sss решил поинтересоваться, в курсе ли вообще Ким, как выглядит настоящее кимоно.