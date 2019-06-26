«Старшая» жена Задорнова отсудила у Первого канала четыре миллиона рублей

Первый канал обязан выплатить компенсацию в размере 3,75 миллиона рублей Велте Задорновой — первой жене скончавшегося два года назад сатирика Михаила Задорнова. Об этом 26 июня сообщает РБК.

По информации агентства, Задорнова подала иск против Первого канала на 7,5 миллиона рублей. Поводом стал показ каналом пяти трансляций, права на которые принадлежат ей.

Речь идет о концертах ее бывшего супруга «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?». Каждую трансляцию Задорнова оценила в 1,5 миллиона рублей.

Первый канал согласился, что нарушил права женщины. Однако московский суд вдвое сократил первый объем требований жены сатирика.

По словам представителя Велты Задорновой Виктора Осипова, с одной стороны, решение положительное и Задорнова осталась довольна.

«С другой стороны, суд размер исковых требований снизил. Вопрос об апелляции еще окончательно не решен», — приводит РБК его слова.

Михаил Задорнов умер два года назад от рака. В завещании, обнародованном позднее, права на творческое наследие сатирика перешли поровну его двум женам — Велте Задорновой и Елене Бомбиной.