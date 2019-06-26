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17:18   26 Июня 2019
Весь мир

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

Судьи Конституционного суда Молдавии в полном составе ушли в отставку. Об этом информирует пресс-служба КС в среду, 26 июня.

«О завершении мандата и освобождении должностей судей КС будут оповещены органы, в компетенции которых назначение новых судей», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности председателя суда до выбора нового главы инстанции назначен судья Вячеслав Запорожан. Ранее молдавский президент Игорь Додон сообщил, что Венецианская комиссия (консультативный орган СЕ по конституционному праву) признала нарушения со стороны КС.

Судьи нарушили основной закон, когда начали процедуру импичмента президента и наделения премьер-министра правом подписи указа о роспуске парламента. Председатель КС Михай Поалелунжь подал в отставку 20 июня. Додон и премьер-министр Майя Санду призвали остальных судей сделать тоже самое.

Политическая ситуация в Молдавии в начале июня вновь обострилась. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство 8 июня. Спустя три месяца страна получила новое правительство. Однако КС посчитал решения незаконными.

Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

В свою очередь, парламент обвинил находившуюся у власти Демпартию в попытке узурпировать власть через судей. На следующий день КС временно отстранил Додона от обязанностей. Вице-председатель Демпартии Павел Филип стал врио президента, чтобы подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Додон назвал свое временное отстранение «отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения.  

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Автор: Арсений Аскольский
#молдавия #кс #додон

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