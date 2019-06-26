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Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч
17:22   26 Июня 2019
Весь мир

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что у Владимира Путина на предстоящем 28-29 июня саммите «Большой Двадцатки» в японской Осаке запланировано около десяти отдельных встреч с главами крупнейших стран мира.

В частности, президент России встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, лидером Южно Кореи Мун Чже Ином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с лидерами Бразилии, Китая, Индии и ЮАР в рамках форматов РИК и БРИКС.

«Будут еще встречи на ногах с различными представителями, в том числе встречи в ходе торжественного приема, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить», - добавил Ушаков, слова которого приводит агентство ТАСС.

Кроме того, как отметил Ушаков, на полях саммита G20 в Осаке Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры двух лидеров, как ожидается, продлятся около часа.

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

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Автор: Александр Люблинский
#путин #g20 #встречи #ушаков #самит

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