Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что у Владимира Путина на предстоящем 28-29 июня саммите «Большой Двадцатки» в японской Осаке запланировано около десяти отдельных встреч с главами крупнейших стран мира.

В частности, президент России встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, лидером Южно Кореи Мун Чже Ином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с лидерами Бразилии, Китая, Индии и ЮАР в рамках форматов РИК и БРИКС.

«Будут еще встречи на ногах с различными представителями, в том числе встречи в ходе торжественного приема, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить», - добавил Ушаков, слова которого приводит агентство ТАСС.

Кроме того, как отметил Ушаков, на полях саммита G20 в Осаке Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры двух лидеров, как ожидается, продлятся около часа.