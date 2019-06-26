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16:58   26 Июня 2019
Весь мир

Роботы захватят 20 миллионов рабочих мест к 2030 году

Роботы захватят 20 миллионов рабочих мест к 2030 году

Роботы отнимут 20 миллионов рабочих мест в промышленном производстве к 2030 году. 

Об этом 26 июня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Как роботы меняют мир» бизнес-школы при Оксфордском университете. 

Число роботов на промышленном производстве составит 20 миллионов, считают эксперты. 

«В результате роботизации будут потеряны десятки миллионов рабочих мест, особенно в более бедных странах, которые активно используют труд низкоквалифицированных рабочих. Это, в свою очередь, приведет к росту неравенства», — говорится в исследовании. 

Однако рост роботизации, как и любое явление, имеет и положительную сторону. Сообщается, что благодаря роботизации удастся увеличить производительность труда и обеспечить экономический рост, что позволит создать новые рабочие места. 

Роботы захватят 20 миллионов рабочих мест к 2030 году

К 2030 году только в ЕС на промышленном секторе будут трудиться почти два миллиона роботов. В Америке — 1,7 миллиона. Лидером по числу роботов станет Китай — примерно 14 миллионов. 

Мировой ВВП благодаря автоматизации к 2030 году получит дополнительно пять триллионов долларов, сказано в исследовании. 

Чем беднее страна и чем чаще она использует низкоквалифицированную рабочую силу, тем больше она пострадает от автоматизации. Что касается стран с сильной экономикой, им роботизация только на руку — власти смогут направить высвободившиеся кадры на те направления, где требуется живая рабочая сила, считают авторы доклада. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество #весь мир #роботы #роботизация

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