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Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч

Путину на саммите G20 предстоит провести около десяти отдельных встреч
16:51   26 Июня 2019
Россия

Ушаков раскрыл место встречи Путина и Трампа на G20

Ушаков раскрыл место встречи Путина и Трампа на G20

Встреча российского лидера Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом на саммите G20 пройдет в одном из помещений в зоне переговоров для глав государств. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду, 26 июня. 

Он уточнил, что место выбрала американская сторона. Ожидается, что Путин и Трамп встретятся 28 июня на полях G20 в японской Осаке. По словам Ушакова, беседа пройдет после первого заседания саммита, которое состоится в формате рабочего ланча.

«Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что в ходе встречи лидеры обсудят стратегическую стабильность и двусторонние отношения, а также региональные конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #путин #g20 #трамп #ушаков

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