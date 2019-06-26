Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Америка могла бы очень быстро провести военную операцию против Ирана. Об этом 26 июня заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп выразил надежду, что войны не будет.

«Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдёт, то у нас сильные позиции, и эта война будет короткой», — заявил он.

По словам президента США, Вашингтон не планирует отправлять военных на иранскую территорию в случае, если произойдет вооруженный конфликт.

Ранее РИА Новости сообщило, что Трамп заявил о готовности США к любым действиям Ирана.

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном резко обострился в последние недели. Ранее Трамп заявил, что отдал приказ нанести удар по Ирану, однако в последний момент передумал. Поводом для этого стал сбитый Ираном американский беспилотник.