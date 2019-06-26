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16:20   26 Июня 2019
Весь мир

Трамп назвал РФ лишь потенциальным противником

Трамп назвал РФ лишь потенциальным противником

Американский лидер Дональд Трамп считает Россию потенциальным противником США. Такую точку зрения он высказал 26 июня в интервью телеканалу Fox Business.

«Я не называю Россию противником, но она является потенциальным противником», — прокомментировал он. 

Трамп заявил об этом в контексте ситуации с выплатами натовскими странами взносов в бюджет организации. Он отметил, что Германия платит РФ миллиарды долларов за энергетику. 

«Они отдают России миллиарды долларов, и тем не менее предполагается, что мы должны защищать Германию. А Германия отказывается платить. Они не платят НАТО то, что они должны платить», — сообщил он. 

Президент США добавил, что Германия платит потенциальному противнику, от которого Америка должна их защищать. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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