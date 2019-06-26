Трамп назвал РФ лишь потенциальным противником
Американский лидер Дональд Трамп считает Россию потенциальным противником США. Такую точку зрения он высказал 26 июня в интервью телеканалу Fox Business.
«Я не называю Россию противником, но она является потенциальным противником», — прокомментировал он.
Трамп заявил об этом в контексте ситуации с выплатами натовскими странами взносов в бюджет организации. Он отметил, что Германия платит РФ миллиарды долларов за энергетику.
«Они отдают России миллиарды долларов, и тем не менее предполагается, что мы должны защищать Германию. А Германия отказывается платить. Они не платят НАТО то, что они должны платить», — сообщил он.
Президент США добавил, что Германия платит потенциальному противнику, от которого Америка должна их защищать.