Пока Навальный на широкую ногу отдыхает в Италии, у его соратников дела идут со скрипом

В то время как штабы кандидатов в Мосгордумы от ФБК пытаются собрать необходимое количество подписей, а в Петербурге зарегистрировать своих кандидатов в муниципальные депутаты, Алексей Навальный отдыхает с семьей в Италии, пишет Nation News.

На странице блогера в Instagram появились фото и видео на фоне известных видов Флоренции. При этом в геолокации почему-то указан город Стерлитамак.

Флоренция — недешевый город, особенно летом. Самое скромное жилье на двоих в историческом центре стоит от 100 евро за ночь. Но блогер привык гулять на широкую ногу. Источники агентства сообщили, что перед поездкой Навальный вывел шесть биткоинов (3,5 миллиона рублей) с электронного кошелька ФБК.

Ранее СМИ писали, что блогер успел отдохнуть в курортном Сорренто, где снял роскошную виллу. Вероятно, на это тоже ушли биткоины, которые блогер вывел перед отдыхом.

Пока Навальный отдыхает, в предвыборных штабах его «соратников» дела идут не очень. Московские ставленники едва преодолели 50-процентный порог сбора подписей. А в Петербурге замглавы штаба Ольга Гусева распространила фейк о том, что якобы по приказу Смольного в Красногвардейском районе были снесены кошачьи дома вместе с животными. Вскоре фейк разоблачили: коты живы.