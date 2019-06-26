Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
16:22   26 Июня 2019
Россия

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Российский лидер Владимир Путин считает, что многих региональных проблем можно избежать, если организовать работу губернаторов правильно, а также своевременно реагировать на проблемы людей. Особенно это касается жителей небольших населенных пунктов, отметил он.

Путин заявил о необходимости ремонта многих из объектов дорожного строительства на сельских территориях. Также их нужно закрывать, но в таком случае необходимо сделать так, чтобы россияне могли «пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах»

«Вот знаете, смотрю иногда видеоматериалы, фотоматериалы — и возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел хоть когда-нибудь эти объекты?», — заявил Путин участникам Госсовета.

По словам главы государства, «многие вещи не требуют больших усилий». Необходимо лишь внимательно и своевременно реагировать на проблемы людей, подчеркнул Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #госсовет #губернаторы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...