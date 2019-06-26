Российский лидер Владимир Путин считает, что многих региональных проблем можно избежать, если организовать работу губернаторов правильно, а также своевременно реагировать на проблемы людей. Особенно это касается жителей небольших населенных пунктов, отметил он.

Путин заявил о необходимости ремонта многих из объектов дорожного строительства на сельских территориях. Также их нужно закрывать, но в таком случае необходимо сделать так, чтобы россияне могли «пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах»

«Вот знаете, смотрю иногда видеоматериалы, фотоматериалы — и возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел хоть когда-нибудь эти объекты?», — заявил Путин участникам Госсовета.

По словам главы государства, «многие вещи не требуют больших усилий». Необходимо лишь внимательно и своевременно реагировать на проблемы людей, подчеркнул Путин.