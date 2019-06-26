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МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

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16:23   26 Июня 2019
Россия

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

Министерство внутренних дел РФ готово создать стратегический документ для снижения смертности на дорогах до нуля всего за 11 лет, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев 26 июня. Он выступил в Государственном совете.

Если будет принято решение о разработке подобного документа, то специалисты министерства обратят особое внимание на совершенствование нормативной базы, отметил он.

«Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержания автодорог», — подчеркнул министр.

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

Согласно данным, в рамках двух национальных программ по снижению аварийности, которые работают с 2006 года, в дорожных инцидентах стало погибать почти вдвое меньше людей. Однако ситуация по прежнему остается «достаточно сложной».

«Поэтому продолжаем активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в три с половиной раза [к 2006 году], а к 2030 году — на нулевой уровень», — заявил Колокольцев.

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Автор: Анна Манц
#дтп #мвд #колокольцев #смертность

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