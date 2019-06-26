МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году
Министерство внутренних дел РФ готово создать стратегический документ для снижения смертности на дорогах до нуля всего за 11 лет, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев 26 июня. Он выступил в Государственном совете.
Если будет принято решение о разработке подобного документа, то специалисты министерства обратят особое внимание на совершенствование нормативной базы, отметил он.
«Принимаемые меры направлены не только на повышение дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержания автодорог», — подчеркнул министр.
Согласно данным, в рамках двух национальных программ по снижению аварийности, которые работают с 2006 года, в дорожных инцидентах стало погибать почти вдвое меньше людей. Однако ситуация по прежнему остается «достаточно сложной».
«Поэтому продолжаем активную работу, чтобы выйти к 2024 году на снижение смертности в три с половиной раза [к 2006 году], а к 2030 году — на нулевой уровень», — заявил Колокольцев.