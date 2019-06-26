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 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
16:29   26 Июня 2019
Весь мир

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Российский президент Владимир Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом подготовку визита в Эр-Рияд, предстоящее председательство саудитов в G20 и вопросы энергетики. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что визит Путина в Эр-Рияд запланирован на октябрь этого года.

«Еще (обсудят), естественно, приоритет саудовского председательства в «двадцатке», это логично как продолжение тех дискуссий, которые состоятся в Осаке», — сказал он.

На вопрос, относятся ли цены на нефть к ключевым вопросам предстоящей встречи, Ушаков отметил, что стороны, безусловно, обсудят тему энергетики.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #g20 #политика #мухаммед бен салман

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