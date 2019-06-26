Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 28 июня в японской Осаке может продлиться около часа.

Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в ходе встрече президентов России и США на саммите предстоящем саммите «Большой Двадцатки» лидеры обсудят, стратегическую стабильность и двусторонние отношения, а также региональные конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине.