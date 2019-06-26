Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 28 июня в японской Осаке может продлиться около часа.
Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в ходе встрече президентов России и США на саммите предстоящем саммите «Большой Двадцатки» лидеры обсудят, стратегическую стабильность и двусторонние отношения, а также региональные конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине.
«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее», - сообщил Ушаков.