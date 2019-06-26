Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
16:19   26 Июня 2019
Весь мир

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 28 июня в японской Осаке может продлиться около часа.

Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в ходе встрече президентов России и США на саммите предстоящем саммите «Большой Двадцатки» лидеры обсудят, стратегическую стабильность и двусторонние отношения, а также региональные конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украине.

«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее», - сообщил Ушаков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #путин #g20 #трамп #саммит #ушаков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...