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17:31   26 Июня 2019
Россия

Ректор РГГУ увидел в подарке Путина Зюганову намек на грядущее обновление в КПРФ

Ректор РГГУ увидел в подарке Путина Зюганову намек на грядущее обновление в КПРФ

Отмечающий 75-летний юбилей председатель КПРФ Геннадий Зюганов получил в подарок от президента РФ Владимира Путина книгу с материалами XXIII-го съезда КПСС, который прошел в 1966 году, 

«Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и XXIII-й съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок», - сказал президент, открывая заседание Госсовета.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов увидел символический посыл в подарке. Тот съезд обновил политическое руководство в партии, принял ряд важных решений, касающихся экономики и внешней политики. 

«Это был весьма знаменательный съезд. Первый съезд  после прихода к власти  нового руководства — Леонида  Брежнева, Николая Подгорного и Алексея Косыгина. Брежнев занял возрожденную на XXIII съезде должность генерального секретаря партии. Четко и ясно партийной элите было донесено: съезд утвердил курс на то, что Хрущева нет, будут новые люди, новая команда», — сказал Безбородов в разговоре с «Политикой Сегодня».  

Ректор РГГУ также напомнил, на съезде приняли важные решения в развитии советской экономики и неспокойной внешнеполитической ситуации: США продолжали войну с Вьетнамом, с которым активно сотрудничал СССР. На съезде были заложены инициативы, которые в итоге привели к окончанию вьетнамской войны.  

«Съезд закладывал некие стратегические  направления в развитии экономики, что касается промышленности и сельского хозяйства, внешнеполитического курса и обновлял политическое руководство. Все это вместе дает Владимиру Путину основания дать некий посыл Геннадию Андреевичу, что вот такая динамика в КПСС была и она была серьезной политической динамикой. На что, думаю,  нынешнему руководству КПРФ стоило бы обратить внимание»,  — резюмировал доктор исторических наук Александр Безбородов.  

Помимо книги, Путин подарил Зюганову картину с изображением площади перед Дворцом съездов внутри Кремля. А в Госдуме организовали фотовыставку в честь юбиляра. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #путин #зюганов #политика #кпсс

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