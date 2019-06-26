Ректор РГГУ увидел в подарке Путина Зюганову намек на грядущее обновление в КПРФ

Отмечающий 75-летний юбилей председатель КПРФ Геннадий Зюганов получил в подарок от президента РФ Владимира Путина книгу с материалами XXIII-го съезда КПСС, который прошел в 1966 году,

«Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и XXIII-й съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок», - сказал президент, открывая заседание Госсовета.

Путин перед началом Госсовета поздравил Зюганова с 75-летием: Геннадий Андреевич ожидал наградной указ, а получил книгу с материалами XXIII съезда КПСС и гравюру с Кремлем pic.twitter.com/PUbioeAS9E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 26, 2019

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов увидел символический посыл в подарке. Тот съезд обновил политическое руководство в партии, принял ряд важных решений, касающихся экономики и внешней политики.

«Это был весьма знаменательный съезд. Первый съезд после прихода к власти нового руководства — Леонида Брежнева, Николая Подгорного и Алексея Косыгина. Брежнев занял возрожденную на XXIII съезде должность генерального секретаря партии. Четко и ясно партийной элите было донесено: съезд утвердил курс на то, что Хрущева нет, будут новые люди, новая команда», — сказал Безбородов в разговоре с «Политикой Сегодня».

Ректор РГГУ также напомнил, на съезде приняли важные решения в развитии советской экономики и неспокойной внешнеполитической ситуации: США продолжали войну с Вьетнамом, с которым активно сотрудничал СССР. На съезде были заложены инициативы, которые в итоге привели к окончанию вьетнамской войны.

«Съезд закладывал некие стратегические направления в развитии экономики, что касается промышленности и сельского хозяйства, внешнеполитического курса и обновлял политическое руководство. Все это вместе дает Владимиру Путину основания дать некий посыл Геннадию Андреевичу, что вот такая динамика в КПСС была и она была серьезной политической динамикой. На что, думаю, нынешнему руководству КПРФ стоило бы обратить внимание», — резюмировал доктор исторических наук Александр Безбородов.

Помимо книги, Путин подарил Зюганову картину с изображением площади перед Дворцом съездов внутри Кремля. А в Госдуме организовали фотовыставку в честь юбиляра.