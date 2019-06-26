Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России слишком много регионов. По этой причине он предложил некоторые из них объединить, в частности, Москву с Подмосковьем, а Петербург с Ленобластью.
Речь об этом зашла в среду, 26 июня, на Госсовете по развитию сети автодорог.
«Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель) работает в Москве, но они разный статус имеют», — сказал депутат, подчеркнув, что нигде в мире нет деления область — город.
Кроме того, он призвал переименовать Санкт-Петербург, «по-русски назвать — Петроград».
Жириновский отметил, что объединение регионов напрямую связано со строительством дорог. Объяснил он это тем, что субъектов много, у каждого есть свой бюджет, а строить каждые 100 километров отдельные дороги — невыгодно.
«И сами бюджеты (средства на строительство дорог) надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги?» — сказал он.