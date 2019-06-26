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16:04   26 Июня 2019
Россия

Путин предложил открыть центры профилактики детского травматизма в каждом регионе РФ

Путин предложил открыть центры профилактики детского травматизма в каждом регионе РФ

Созданные при участии страховых компаний Центры профилактики детского травматизма, который сейчас по всей стране насчитывается всего 38 штук, должны заработать во всех российских регионах.

Об этом в среду на открытии заседания Государственного совета заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что те 38 профилактических центров, которые ранее начали работать при содействии страховых компаний, уже хорошо себя зарекомендовали.

«Полагаю, что такие центры должны быть в каждом субъекте федерации. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание», - добавил глава государства.

В то же время Путин напомнил, что ключевой задачей государства остается предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП), для чего необходимо постоянно продолжать просветительскую работу, в разных слоях населения, в том числе и для подрастающего поколения.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #центры #профилатика #детскийьтравматизм #страховыекомпании

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