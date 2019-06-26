Ульяновец устроил сбор спортинвентаря для нуждающихся

Ульяновец Максим Чирков уже шесть лет помогает спортсменам любого возраста из сел и деревень родной области. Он поделился своей историей в беседе с «Федеральным агентством новостей» 26 июня.

Идея сбора спортивного инвентаря началась со спортивной майки.

«Семь лет назад, благодаря другу, я начал заниматься легкой атлетикой, и он пригласил меня поучаствовать в соревнованиях в Москве. Там один из спортсменов подарил мне майку, и я очень обрадовался. Привез ее домой в Ульяновск и отдал своему знакомому. Он тоже был рад и благодарен», — рассказал он.

Сперва инвентарь искали среди родных, друзей и знакомых. Однако проект начал стремительно расти, и теперь сбор проходит круглый год, а не только весной и осенью, как это было раньше. Чирков признался, что не ведет подсчет людей, которым он помог, это могут быть сотни, а может и тысячи людей.

В частности, ульяновец помогает паралимпийцам, которые занимаются баскетболом и легкой атлетикой. Также без внимания не остаются ветераны, детские дома и провинциальные спортивные секции.

«Я стараюсь, чтобы вещи получали именно ребята из отдаленных сел и деревень. Потому что в детских домах в городе всегда есть спонсоры, а вот им мало что достается. Мне кажется, что это несправедливо», — поделился он.

Стоит отметить, что Чирков не собирается останавливается. Его целью стало — помочь как можно большему числу людей прийти к спорту.