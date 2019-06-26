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15:45   26 Июня 2019
Весь мир

Макрон планирует встретиться с Путиным на полях G20

Макрон планирует встретиться с Путиным на полях G20

Лидер Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон планирует провести переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Также будут организованы другие переговоры, которые мы сможем подтвердить в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.

Ранее Макрон заявил, что на саммите намерен поднять несколько важных вопросов, в частности о международной торговле, об отношениях США и Китая, а также об изменениях климата. 

Саммит G20 пройдет с 28 по 29 июня. Его будут освещать около семи тысяч представителей СМИ.

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Автор: Виктория Разумовская
#g20 #политика #саммит #макрон

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