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15:57   26 Июня 2019
Россия

Штаб Соболь судорожно продумывает план «Б», чтобы оправдать провал на выборах в МГД

Штаб Соболь судорожно продумывает план «Б», чтобы оправдать провал на выборах в МГД

Публицист и политолог Руслан Осташко выпустил на YouTube новое видео, в котором рассказал, почему либералов в лице юриста ФБК Любови Соболь и ее соратников ждет громкий провал. Зная это, они заранее ищут, кого обвинить в грядущей неудаче, заметил эксперт.

Осташко рассказал о молодом человеке, который некоторое время работал штабе Соболь на сборе подписей. По словам бывшего волонтера, сотрудникам штаба едва удавалось собрать по три подписи в день. Парень уверен, что дело не столько в том, что в городе летом не так много людей, а скорее в том, что граждане, слыша фамилию соратницы скандально известного блогера Алексея Навального, попросту отказывались ставить подписи в ее поддержку.

В настоящее время либералы принялись разрабатывать план «Б», который помог бы им оправдаться за грядущие неудачи. Молодой человек отметил, что в штабе Соболь без устали занимаются поиском «шпионов». Он подчеркнул, что начальница штаба Ольга Ключникова часто говорила о неких провокаторах. Ситуация дошла до того, что многие сотрудники попросту начали бояться выходить на работу.

Собиравший подписи для Соболь юноша также добавил, что атмосферу паранойи провоцировали сами его сотрудники. И причины на то у них были. По словам парня, сотрудники штаба ежедневно завышали число сбора подписей, представляя неверные данные руководству. 

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Автор: Варвара Ходкевич
#мосгордума #волонтер #сбор подписей #соболь

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