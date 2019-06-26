Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили. Его слова 26 июня передает телеканал «360».

По словам Басилавшили, русские и грузины всегда были очень дружны. Он отметил, что Грузия — единственная страна из бывших советских республик, где к россиянам относятся с большой любовью. Актер уверен в своих словах, потому что «часто там бывает и видит людей».

«А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени», — считает артист.

Народный артист добавил, что наладить отношения странам поможет взаимная помощь в трудных ситуациях.

В беседе с «Царьградом» актер предположил, что предложение Гаврилову сесть в кресло председателя парламента было провокацией со стороны Грузии.

«Его посадили – он туда сел, ну, спасибо... на мой взгляд, само предложение сесть Гаврилову в это кресло — это является уже провокативным предложением со стороны Грузии», — сказал он.

На прошлой неделе в Тбилиси вспыхнули антироссийские протесты. Грузинская оппозиция была возмущена, что кресло спикера парламента на заседании МАП занял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

Протесты поддержал экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, заочно осужденный на три года на родине. По мнению экспертов, митинги в бывшей советской республике связаны с президентской компанией американца Джо Байдена. В 2009 году, когда главой Грузии был Саакашвили, Байден заявлял, что Тбилиси получает «самую большую помощь в мире от США». Версию о заговоре США против России также подтверждает факт, что всего лишь за сутки до массового антироссийского протеста советник Байдена покинул Грузию.