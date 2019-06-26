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15:34   26 Июня 2019
Россия

Боевую экипировку «Сотник» начнут создавать в 2020 году

Боевую экипировку «Сотник» начнут создавать в 2020 году

ЦННИТОЧМАШ  (входит в «Ростех») начнет создание комплекта боевой экипировки следующего поколения «Сотник» в 2020 году. Ранее экипировка была известна под названием «Ратник-3». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в среду, 26 июня.

«Сотник» получит новейшие элементы — «противоминные ботинки», противотепловой костюм, скрывающий от инфракрасных датчиков и противорадиолокационный костюм. Для экипировки интегрируют микро-беспилотники, связанные с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. 

«Согласно планам, комплект третьего поколения «Сотник» должен прийти на смену «Ратнику» уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки», — говорится в сообщении.

«Сотник» также оснастят электроуправляемым материалом «хамелеон», который способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды.

Ежегодный международный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. В мероприятии поучаствуют 1,5 тысячи предприятий. 

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Автор: Арсений Аскольский
#ратник #армия-2019 #сотник

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