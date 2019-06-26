Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
16:05   26 Июня 2019
Весь мир

ФАН разобралось, является ли погибший в Сирии боевик Аль-Такбир бойцом роты «Торнадо» МВД Украины

ФАН разобралось, является ли погибший в Сирии боевик Аль-Такбир бойцом роты «Торнадо» МВД Украины

Известный под позывным Аль-Такбир боевик, приехавший воевать на стороне «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирию из Украины, подорвался при установке взрывного устройства на юго-западе Алеппо. Об этом стало известно на пошлой неделе.

Личность радикала еще устанавливается, однако ФАН пишет о ряде неожиданных совпадений. На стороне боевиков в Сирии действительно воюют граждане Украины, отмечает издание. Однако имя Аль-Такбир (Такбир в исламе означает призыв к возвеличиванию Аллаха словами, а также используется как боевой клич), присвоенное украинским наемником, показалось журналистам издания знакомым.

Так называл себя называл гражданин Белоруссии Даниил Ляшук, который в составе батальона «Торнадо» МВД Украины в 2014-2015 годах отметился особо жестокими преступлениями против мирных жителей в Донбассе. Кроме того, силовик открыто пропагандировал ценности радикальных исламистов, в частности «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Арсений Аскольский
#сирия #иг #ляшук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...