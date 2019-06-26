ФАН разобралось, является ли погибший в Сирии боевик Аль-Такбир бойцом роты «Торнадо» МВД Украины

Известный под позывным Аль-Такбир боевик, приехавший воевать на стороне «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирию из Украины, подорвался при установке взрывного устройства на юго-западе Алеппо. Об этом стало известно на пошлой неделе.

Личность радикала еще устанавливается, однако ФАН пишет о ряде неожиданных совпадений. На стороне боевиков в Сирии действительно воюют граждане Украины, отмечает издание. Однако имя Аль-Такбир (Такбир в исламе означает призыв к возвеличиванию Аллаха словами, а также используется как боевой клич), присвоенное украинским наемником, показалось журналистам издания знакомым.

Так называл себя называл гражданин Белоруссии Даниил Ляшук, который в составе батальона «Торнадо» МВД Украины в 2014-2015 годах отметился особо жестокими преступлениями против мирных жителей в Донбассе. Кроме того, силовик открыто пропагандировал ценности радикальных исламистов, в частности «Исламского государства» (запрещено в РФ).