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16:22   26 Июня 2019
Россия

Депутат петербургского ЗакСа Капитанов усилит команду Беглова

Депутат петербургского ЗакСа Капитанов усилит команду Беглова

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Петербурга Олег Капитанов объявил о сложении депутатских полномочий, так как переходит работать в Смольный. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов на заседании ЗакСа предложил Капитанову возглавить городской комитет по межнациональным отношениям.

«С великим удовольствием», — согласился лидер фракции, отметив, что Петербург является многонациональным городом.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский считает, что такие кадровые перестановки пойдут лишь на пользу городу, ведь правительство в лице Капитанова получит молодого, компетентного и амбициозного политика с собственной программой, который сможет реализовать свои инициативы по миграционной политике. Политолог отметил, что от данного решения выигрывают все.

«Это, безусловно, очень хорошее решение Александра Беглова, и оно хорошее для всех, в первую очередь для города», — заметил эксперт в комментарии ФАН.

Беглов идет на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Его избирательный штаб собрал к настоящему времени уже более 76 тысяч подписей петербуржцев, поддержавших его выдвижение. Губернаторские, а также муниципальные выборы пройдут в Северной столице в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #смольный #беглов #капитанов

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