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15:25   26 Июня 2019
Россия

РПЦ хочет законодательно закрепить права эмбриона человека

РПЦ хочет законодательно закрепить права эмбриона человека

Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Проект опубликовали на портале Московского патриархата 26 июня.

В материале указано, что эмбрион — это не просто оплодотворенное яйцо, а «уникальное развивающееся человеческое существо». К тому же, согласно мнению авторов документа, аборт является убийством на любом сроке беременности.

«Эмбрион является человеком, в связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать», — уверены в Московском патриархате.

РПЦ хочет законодательно закрепить права эмбриона человека

РПЦ считают, что «фундаментальные права эмбриона» необходимо закрепить в российском законодательстве. Более того, он имеет право на человеческую идентичность, а общественные институты обязаны обеспечить и защитить это право.

Авторы документа признают недопустимыми любые научные эксперименты с эмбрионами, а также их заморозку. Из этого следует, что в РПЦ не принимают, в частности, экстракорпоральное оплодотворение, то есть ЭКО.

«Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь», — объясняют они.

РПЦ хочет законодательно закрепить права эмбриона человека

Разработчики проекта подчеркнули, что, согласно Священному Писанию, человек существует с момента зачатия и до момента смерти. В подтверждение они привели ссылки на соответствующие материалы в Ветхом и Новом Заветах.

Данный документ обсудят и направят в епархию до конца сентября. После этого его доработают и представят на окончательное утверждение Архиерейскому Собору или Священному Синоду.

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Автор: Анна Манц
#религия #рпц #законодательство #эмбрион

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