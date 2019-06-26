Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

МВД намерено снизить смертность на дорогах до нуля к 2030 году

 Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян

Путин призвал глав регионов своевременно реагировать на проблемы россиян
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

Трамп заверил, что военная операция против Ирана могла бы пройти быстро

 Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд

Путин обсудит с саудовским принцем предстоящий визит в Эр-Рияд
15:15   26 Июня 2019
Россия

Автомобилист разогнался на Крымском мосту до рекордных 243 км/ч

Автомобилист разогнался на Крымском мосту до рекордных 243 км/ч

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали рекордное превышение скорости автомобиля по Крымскому мосту – 243 км/ч. Об этом сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Инцидент произошел еще в феврале. По словам Леонтьева, нарушитель скоростного режима «очень хотел попасть в Крым». На мосту к полуострову размещены десять камер, которые фиксируют движение машин, отметил он.

«Естественно, мы фиксацию ведем. Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться», — подчеркнул сотрудник ГИБДД.

Автомобилисту выписали максимальный штраф в пять тысяч рублей.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту торжественно открылось 15 мая. Ранее стало известно, что строители сомкнули рельсы на первом пути его железнодорожной части.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#гибдд #скорость #крымский мост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...