Автомобилист разогнался на Крымском мосту до рекордных 243 км/ч

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали рекордное превышение скорости автомобиля по Крымскому мосту – 243 км/ч. Об этом сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Инцидент произошел еще в феврале. По словам Леонтьева, нарушитель скоростного режима «очень хотел попасть в Крым». На мосту к полуострову размещены десять камер, которые фиксируют движение машин, отметил он.

«Естественно, мы фиксацию ведем. Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться», — подчеркнул сотрудник ГИБДД.

Автомобилисту выписали максимальный штраф в пять тысяч рублей.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту торжественно открылось 15 мая. Ранее стало известно, что строители сомкнули рельсы на первом пути его железнодорожной части.