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15:24   26 Июня 2019
Россия

Россия на 99 процентов готова к поставке партии С-400 Турции

Россия на 99 процентов готова к поставке партии С-400 Турции

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия на 99 процентов готова к началу поставок Турции ЗРК С-400. Анкара получит первую партию уже в июле. Речь об этом зашла 26 июня на форуме «Армия-2019».

«Степень готовности по первой поставке С-400 99%. Отрабатываем логистическую составляющую», — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что контракт будет реализован в рекордные сроки.

Напомним, о переговорах Москвы и Анкары по поводу поставок С-400 стало известно еще в 2016 году. В сентябре 2017 года российская сторона подтвердила это, а президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #рособоронэкспорт #с-400 #армия и опк

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