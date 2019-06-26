Россия на 99 процентов готова к поставке партии С-400 Турции

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия на 99 процентов готова к началу поставок Турции ЗРК С-400. Анкара получит первую партию уже в июле. Речь об этом зашла 26 июня на форуме «Армия-2019».

«Степень готовности по первой поставке С-400 99%. Отрабатываем логистическую составляющую», — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что контракт будет реализован в рекордные сроки.

Напомним, о переговорах Москвы и Анкары по поводу поставок С-400 стало известно еще в 2016 году. В сентябре 2017 года российская сторона подтвердила это, а президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.