Путин поручил региональным властям принять программы развития автодорог

Регионы в ближайшее время должны принять программу развития автодорог не менее чем до 2024 года. Об этом 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета. Его слова в среду передает ТАСС.

По мнению президента, чтобы достичь системных перемен в дорожном хозяйстве, каждый регион в ближайшее время должен принять соответствующую программу.

«И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года», — добавил он.

По словам главы государства, так дорожные строители смогут планировать работы вдолгую, заблаговременно приобретая дорогостоящую технику, резервируя стройматериалы, а также нанимая специалистов и обращаясь к новым технологиям.

При этом Путин отметил, что, создавая программы новых дорог, стоит предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства.

«Мы об этом неоднократно уже говорили: они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог», — заявил президент.

Ранее Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог.