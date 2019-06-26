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15:17   26 Июня 2019
Россия

Путин поручил региональным властям принять программы развития автодорог

Путин поручил региональным властям принять программы развития автодорог

Регионы в ближайшее время должны принять программу развития автодорог не менее чем до 2024 года. Об этом 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета. Его слова в среду передает ТАСС. 

По мнению президента, чтобы достичь системных перемен в дорожном хозяйстве, каждый регион в ближайшее время должен принять соответствующую программу. 

«И не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года», — добавил он. 

По словам главы государства, так дорожные строители смогут планировать работы вдолгую, заблаговременно приобретая дорогостоящую технику, резервируя стройматериалы, а также нанимая специалистов и обращаясь к новым технологиям.

При этом Путин отметил, что, создавая программы новых дорог, стоит предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства.

«Мы об этом неоднократно уже говорили: они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог», — заявил президент.

Ранее Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #автодороги #регионы

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