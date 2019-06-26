Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Камеры на опасных участках дорог нельзя прятать, они устанавливаются для снижения аварийности, а не для того, чтобы подвести водителей под штаф.

Об этом 26 июня заявил глава России Владимир Путин во время заседания Госсовета. Его слова передает ТАСС.

«Теперь несколько слов о камерах, камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля. Чтобы те, кто этим занимается, знали, услышали. Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей», — напомнил российский лидер.

Путин подчеркнул, что камеры, в том числе на опасных участках дорог, нельзя скрывать и прятать. Иначе происходит прямая подмена смысла всех мероприятий.

«Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — распорядился Путин.

В конце речи глава государства попросил кабмин навести порядок.

Ранее президент поручил правительству решить вопрос с освещением на дорогах.