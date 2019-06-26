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14:51   26 Июня 2019
Россия

Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Камеры на опасных участках дорог нельзя прятать, они устанавливаются для снижения аварийности, а не для того, чтобы подвести водителей под штаф. 

Об этом 26 июня заявил глава России Владимир Путин во время заседания Госсовета. Его слова передает ТАСС. 

«Теперь несколько слов о камерах, камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля. Чтобы те, кто этим занимается, знали, услышали. Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей», — напомнил российский лидер. 

Путин подчеркнул, что камеры, в том числе на опасных участках дорог, нельзя скрывать и прятать. Иначе происходит прямая подмена смысла всех мероприятий. 

«Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — распорядился Путин. 

В конце речи глава государства попросил кабмин навести порядок. 

Ранее президент поручил правительству решить вопрос с освещением на дорогах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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