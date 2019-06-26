Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Врио главы Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству оптимизировать расходы ресурсоснабжающих предприятий. После этого в Северной столице удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ.

Общая экономия потребителей до конца года составит около полутора миллиардов рублей, а общая сумма сэкономленных денег — три миллиарда.Тарифы на основные коммунальные услуги в Петербурге вступят в силу с 1 июля. Начиная со второго полугодия тарифы в городе почти не вырастут.

По факту рост за «коммуналку» во втором полугодии составит 7,1 руб. на человека — для тех, кто живет в квартирах с электрическими плитами, и 8,67 руб. — для квартир с газовыми плитами. Ранее планируемый рост тарифов составлял 76,93 и 78,26 руб. соответственно.

Сокращение затрат ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» существенно снизило рост тарифов на водоснабжение и водоотведение. Вместо планировавшихся 7% тариф повысится только на 3,2% для населения. Для прочих потребителей вместо 8% рост составит 3,7%.

Депутат ЗакСа Александр Тетердинко считает, что перерасчет тарифов — это заслуга Беглова. В беседе с изданием Nation News он отметил, что врио показал умение ставить задачи и добиваться от правительства их выполнения.

«На моей памяти это действительно происходит впервые в истории. Это говорит о том, что у города появился руководитель, который умеет ставить задачу и добиваться от правительства города ее выполнения», — считает Тетердинко.

По словам собеседника, опыт с тарифами можно транслировать и на другие сферы жизнеобеспечения.