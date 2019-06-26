Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

 Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

 Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится
Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

 Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог

Путин призвал не прятать камеры слежения на опасных участках дорог
Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

Зеленский назначил «постпреда» президента Украины в Крыму

 ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

ДНР нашла причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%

 Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится

Трамп собрался купить Палестину для Израиля, но у него ничего не получится
14:55   26 Июня 2019
Россия

Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Депутат ЗакСа оценил работу команды Беглова по снижению роста тарифов ЖКХ

Врио главы Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству оптимизировать расходы ресурсоснабжающих предприятий. После этого  в Северной столице удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ.

Общая экономия потребителей до конца года составит около полутора миллиардов рублей, а общая сумма сэкономленных денег — три миллиарда.Тарифы на основные коммунальные услуги в Петербурге вступят в силу с 1 июля. Начиная со второго полугодия тарифы в городе почти не вырастут.

По факту рост за «коммуналку» во втором полугодии составит 7,1 руб. на человека — для тех, кто живет в квартирах с электрическими плитами, и 8,67 руб. — для квартир с газовыми плитами. Ранее планируемый рост тарифов составлял 76,93 и 78,26 руб. соответственно. 

Сокращение затрат ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» существенно снизило рост тарифов на водоснабжение и водоотведение. Вместо планировавшихся 7% тариф повысится только на 3,2% для населения. Для прочих потребителей вместо 8% рост составит 3,7%.

Депутат ЗакСа Александр Тетердинко считает, что перерасчет тарифов — это заслуга Беглова. В беседе с изданием Nation News он отметил, что врио показал умение ставить задачи и добиваться от правительства их выполнения.

«На моей памяти это действительно происходит впервые в истории. Это говорит о том, что у города появился руководитель, который умеет ставить задачу и добиваться от правительства города ее выполнения», — считает Тетердинко.

По словам собеседника, опыт с тарифами можно транслировать и на другие сферы жизнеобеспечения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#жкх #петербург #закс #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...